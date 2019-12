Wellington reforça para mais de 2% dos CTT

A gestora de ativos Wellington Management passou a deter uma participação qualificada no capital dos Correios de Portugal.

A gestora norte-americana de ativos Wellington Management Group, com sede em Boston, passou a deter uma participação qualificada no capital dos CTT, revelou a empresa liderada por João Bento (na foto) em comunicado emitido junto da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).