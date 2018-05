As 10 acções em que os melhores fundos apostam

Chinesa Tencent entre as favoritas dos gestores As empresas tecnológicas chinesas estão na mira dos fundos de investimento. Num ano em que os produtos que investem em acções com exposição à China estão entre os que mais sobem - com valorizações até 30% a 12 meses - , a Tencent é uma das maiores participações nas carteiras. A empresa de redes sociais e aplicações para telemóveis valoriza pouco mais de 1% em 2018, mas as avaliações dos analistas atribuem um potencial de subida de 27% às acções da companhia, com 96% de recomendações positivas. O facto de muitos sites e aplicações ocidentais, como o Google ou o Facebook, terem restrições de utilização na China, favorece os serviços da Tencent.

Alibaba com margem para valorizar 19% A Alibaba, o site de comércio electrónico chinês, é outra das empresas com destaque nas carteiras dos fundos mais rentáveis. A empresa de Jack Ma tem apresentado fortes taxas de crescimento. Só no Dia do Solteiro, que decorreu no passado mês de Novembro, a empresa gerou 25,3 mil milhões de dólares em receitas, acima das vendas da "Black Friday". O preço-alvo médio dos analistas confere um potencial de subida de 19% à cotada.

Mais de 80% dos analistas manda comprar Microsoft As gigantes tecnológicas norte-americanas continuam a destacar-se na lista das maiores participações dos melhores fundos, apesar dos recordes sucessivos nas bolsas norte-americanas. A Microsoft lidera a preferência. E, apesar de acumular uma valorização superior a 12% desde o início do ano, a empresa ainda apresenta margem de progressão face às avaliações dos analistas. Dos 35 bancos de investimento que acompanham a companhia, 29 manda "comprar", quatro dizem para "manter" e só dois recomendam a venda das acções da empresa. Face ao "target" médio de 110,23 dólares, os títulos têm um potencial de valorização de perto de 15%.

Alphabet na lista de preferidas dos fundos A dona da Google é uma das empresas mais valiosas do mundo e uma das favoritas dos gestores. A Alphabet sobe cerca de 3% este ano, mas poderá continuar a valorizar, à medida que continua a surpreender o mercado. A empresa liderada por Larry Page lucrou 9,4 mil milhões de dólares, no primeiro trimestre, ficando significativamente acima das estimativas dos analistas. O "target" médio confere um potencial de subida de 15% à cotada.

Analistas avaliam Amazon acimade um bilião A empresa de Jeff Bezos assumiu recentemente a segunda posição na lista das mais valiosas. A empresa de comércio electrónico continua a apresentar resultados acima das expectativas e a explorar novas áreas de negócio. A cotada vai transmitir no Prime Video, os jogos de quinta-feira à noite da liga de futebol americano. Além disso, os subscritores nos EUA do serviço Amazon Prime vão pagar mais 20%. Um modelo de negócio que tem sido, até agora, bem-sucedido e que poderá levar a empresa a ultrapassar uma capitalização bolsista de um bilião, segundo as estimativas de alguns analistas. E até Warren Buffett admite que fez "asneira" ao não comprar Amazon.

Jazz Pharmaceuticals rende mais de 22% Não são só as tecnológicas - americanas e chinesas - que se destacam na lista das maiores apostas dos melhores fundos. As empresas tecnológicas também merecem a atenção dos gestores. É, aliás, um fundo que investe no sector da saúde (Merrill Lynch Columbus Circle Investors Healthcare) o produto mais rentável nos últimos 12 meses, com ganhos de quase 60%. E a Jazz Pharmaceuticals é a maior participação do fundo, uma aposta que se tem revelado certeira. Apenas em 2018, a farmacêutica rende perto de 23% e as perspectivas dos analistas mantêm-se positivas. Perto de 80% dos bancos mandam "comprar". O potencial de subida é de 9,4%.

Toyota Motor é aposta na bolsa japonesa As empresas japonesas têm merecido a atenção dos gestores, com a maioria dos bancos de investimento a manterem uma visão positiva para a bolsa nipónica. E a Toyota Motor é uma das apostas para ganhar com a valorização das acções japonesas. A fabricante automóvel ganha cerca de 5%, este ano. Entre os analistas, a maioria das recomendações (54,5%) é de "manter". As acções apresentam uma margem de subida de 3,3% face aos "targets".

Nidec dá exposição à recuperação na indústria A Nidec Corp é outra das empresas na mira dos gestores. A fabricante de motores eléctricos nipónica sobressai no top das maiores posições dos melhores fundos, que apostam no Japão. Recentemente, a empresa entrou na onda de fusões e aquisições a nível global, ao comprar a Embraco à Whirlpool por 1,08 mil milhões de dólares. Com uma valorização de 10% em 2018, a empresa apresenta margem de progressão face às avaliações do mercado. Em 22 analistas, 17 mantêm uma recomendação de "comprar" e só dois aconselham a venda dos títulos. O preço-alvo médio dos bancos de investimento dá uma margem de valorização de quase 6% às acções.

Nestlé, um escudo contra momentos instáveis A Nestlé é uma das gigantes do sector alimentar, mas está a ser ultrapassada em bolsa. Tendencialmente, quando as bolsas estão a subir, os títulos mais defensivos ficam para trás. E é isso o que tem acontecido à Nestlé, que desce 8%, em 2018. O facto de ser uma das empresas em destaque nas carteiras significa que os gestores identificam valor na Nestlé, que pode ser um escudo em momentos de correcção. Face aos "target", o potencial é de subida (8,8%).