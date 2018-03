BCP e retalhistas são as grandes apostas dos fundos na bolsa em 2018

O banco português e as empresas de distribuição são as cotadas que recolhem maior investimento por parte dos fundos de acções nacionais. As papeleiras também estão entre as preferidas.

19,6M€

Investimento

8,4% Investimento

Sonae recebe 8,4% do capital.





Petrolífera Galp é a terceira maior participação

A Galp Energia é a terceira maior participação nas carteiras dos fundos. A companhia recebe 7,5% do investimento em acções nacionais. A empresa deverá ser beneficiada com o aumento do consumo de combustíveis em Portugal e com a recuperação dos preços do petróleo nos mercados internacionais.



7,5% Investimento

A Galp recebe 7,5% do capital.





Exposição à economia nacional coloca Nos entre as apostas

Os gestores de acções nacionais estão confiantes de que a economia portuguesa vai manter o ritmo de recuperação, ajudando as empresas mais expostas ao mercado nacional, como é o caso da Nos. A operadora recolhe 7,27%, ou 11,6 milhões de euros, do investimento em acções. Está entre o "top 5".



11,6M€ Investimento

Nos capta 11,6 milhões.





Papeleiras continuam a recolher preferência

As empresas do sector da pasta e do papel já eram, no ano passado, uma das apostas dos fundos de acções nacionais. E continuam a estar entre as empresas que recolhem maior percentagem de capital destes produtos de investimento. Navigator e Altri captam juntas 12,6% do património.



7% Investimento

Navigator capta 7% do capital.

O BCP continua a ser o título preferido dos gestores de acções nacionais para investir na bolsa portuguesa. O banco português capta 19,6 milhões de euros, representativos de mais de 12% do capital aplicado em acções. A redução do crédito malparado e a recuperação da economia nacional justificam a aposta no BCP.O BCP capta 19,6 milhões.O sector do retalho é uma das grandes apostas dos fundos para este ano. As perspectivas positivas para a economia nacional têm levado os gestores a recomendar a exposição às empresas domésticas, uma tendência que se reflecte nas carteiras dos fundos. Sonae e Jerónimo Martins captam 8,4% e 7,1 do património.