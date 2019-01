Certificados de aforro falham metas do governo para 2018

O valor acumulado em certificados de aforro atingiu, no final de ano passado, 11.872 milhões de euros. Os investidores nacionais retiraram 79 milhões de euros dos certificados nos últimos 12 meses. Na sua proposta de Orçamento do Estado para 2018, o governo previa captar 250 milhões de euros com estes produtos.