Fidelity afasta "bear market" nos próximos seis meses

mais votado

“Nada de novo na frente ocidental”

Há 1 hora

As (sempre úteis) previsões da Fidelity, trouxeram-me à memória o clássico de Erich Maria Remarque,

e a evocação da calma pesada que pairava na I grande guerra,

antes dos pesadelos que se seguiam,

e que o nosso soldado “Milhões” bem experimentou.

Individualmente, os principais indicadores de Bear Market estão-me a dar sinais tranquilizadores,

coerentes com a previsão da Fidelity,

embora com uma margem de ambiguidade como nunca recordo no passado.

No entanto, o menos mau de todos os meus modelos, um “ensemble” dos principais indicadores de conjuntura,

e que calibro periodicamente face aos dados do passado mais recente,

está-me a aconselhar, no meio de largo intervalo de indeterminação,

uma exposição a ações inferior a 50%.

Não ponho em prática diretamente tal conselho, para mitigar custos de transação,

mas concretizo-o indiretamente com "shorts" nos mercados de futuros,

embora com plena consciência que, em Bolsa, apenas os impostos e as comissões para os intermediários,

são garantidos.