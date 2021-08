Fundo imobiliários perdem peso no total dos fundos de investimento

O montante líquido investido em fundos de investimento aumentou em mil milhões de euros em junho, atingindo um total de 31,9 mil milhões de euros, máximo de 13 anos, indica esta quinta-feira o Banco de Portugal (BdP).Em termos do segundo trimestre, o BdP assinala que "verificou-se um aumento de 1,4 mil milhões de euros de unidades de participação emitidas" tendo os fundos de obrigações captado 516 milhões de euros, enquanto os fundos de ações e fundos mistos, cresceram 446 milhões de euros e 418 milhões de euros, respetivamente.Estas subidas levaram a que os fundos imobiliários perdessem peso no total do setor, refere ainda o banco central português.Os particulares mantêm-se como os principais investidores, detendo 53% das unidades de participação. No segundo trimestre do ano foram aplicados mais 1,3 mil milhões de euros. Já em termos homólogos, os particulares investiram mais 4,2 mil milhões de euros.