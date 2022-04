Gestora especializada em "small & mid cap" vai vender os seus fundos em Portugal

Há uma nova gestora de ativos no mercado nacional. A Lonvia Capital, especializada na gestão de ações de pequenas e médias empresas europeias, obteve autorização para comercializar os seus fundos junto de investidores de retalho em Portugal.

A gestora de ativos francesa registou os seus três fundos na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) – Lonvia Avenir Mid-Cap Europe, Lonvia Avenir Mid-Cap Euro e Lonvia Avenir Small Cap Europe – e poderá distribuí-los junto de investidores particulares, segundo adiantou a Lonvia em comunicado.



Todos os três fundo têm uma classificação SRI (investimento socialmente responsável, na sigla inglesa) desde novembro do ano passado.

A Lonvia Capital já estava presente no mercado português, através da comercialização de produtos junto de clientes institucionais, mas com esta autorização vai reforçar a presença no país.

Os fundos da gestora estarão disponíveis para comercialização no Banco Best, uma das maiores plataformas de distribuição de fundos em Portugal.

"O mercado português é estratégico para a Lonvia Capital. Com este marco, queremos demonstrar e aumentar o nosso compromisso com o mercado local, além de nos permitir alcançar novos clientes para continuar com os nossos planos de crescimento e internacionalização", adiantaram Iván Díez e Francisco Rodríguez d’Achille, parceiros e diretores de desenvolvimento de negócios da gestora, citados no comunicado.

A gestora, fundada por François Badelon e Cyrille Carrière, é especializada na gestão de fundos que investem em empresas de pequena capitalização. Apesar dos três fundos acumularem desempenhos positivos desde a sua criação, não escapam ao sentimento negativo que se vive nos mercados acionistas em 2022, negociando com quedas entre 18% (Avenir Small Cap Europe) e de quase 23% (Avenir mid-cap Europe).