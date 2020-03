O hedge fund Chenavari Investment Managers ampliou os ganhos neste ano para 94%, graças às apostas na volatilidade dos mercados de crédito durante a pandemia de coronavírus.







O fundo da empresa Dynamic Credit Cycle, que tem 400 milhões de dólares em ativos, regista um retorno de 94% neste ano até 16 de março, isto depois de um ganho de 70% até 12 de março, segundo o relatório enviado a investidores e visto pela Bloomberg. Nos últimos dois anos, a estratégia do fundo tem sido tentar beneficiar de um possível aumento de spreads, segundo o documento. O fundo usa derivados, como swaps de crédito, para apostar na saúde financeira das empresas. Nos últimos dois anos, a estratégia do fundo tem sido tentar beneficiar de um possível aumento de spreads, segundo o documento. O fundo usa derivados, como swaps de crédito, para apostar na saúde financeira das empresas.

Um porta-voz do Chenavari, que tem sede em Londres, não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.



Os mercados de crédito foram abalados pelo vírus e pelas medidas adotadas para controlar sua propagação. Um indicador europeu de risco de crédito de alto rendimento subiu para o nível mais alto desde 2012. O Banco Central Europeu conseguiu acalmar os mercados na quinta-feira com um programa de compra de dívida de 750 mil milhões de euros para segurar os juros de financiamento.



"Como empresa, esperávamos que os spreads de crédito aumentassem já há algum tempo devido tanto a parâmetros fundamentais, como o aumento da alavancagem no setor corporativo, em particular, quanto a preocupantes (aspectos) ‘técnicos’ - liquidez reduzida, crescentes separações entre ativos e passivos - que poderiam levar a grandes deslocamentos, especialmente nos mercados de crédito", escreveu no relatório Loic Fery (na foto), fundador e diretor-presidente do Chenavari.



A empresa, que administra 5,5 mil milhões de dólares, foi fundada por Fery durante a crise financeira de 2008. Ele foi responsável global de mercados de crédito da unidade Calyon do Crédit Agricole. Francês e fã de futebol, Fery também é presidente da equipa FC Lorient, da Bretanha.

O fundo Dynamic Credit Cycle é administrado por Frederic Couderc, codiretor de investimentos do Chenavari