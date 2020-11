Mais de 75% dos fundos estão negativos

A maioria dos fundos nacionais não tem conseguido entregar resultados positivos aos seus clientes em 2020. Apesar da recuperação registada desde maio, as subidas não foram suficientes para anular as quedas sofridas no pico da crise da covid, em março. De um total de cerca de duas centenas de fundos, só menos de um quarto, ou 48, evita quedas. E destes, apenas uma minoria – 19 – sobe mais de 1% no ano.





