Novo fundo da Optimize vai investir em Portugal e dá acesso aos vistos Gold

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Há um novo fundo de investimento que vai investir em ações e dívida das empresas cotadas na bolsa portuguesa. A Optimize Investment Partners termina o ano com o lançamento do Optimize Portugal Golden Opportunities, um fundo focado no mercado nacional e que terá a particularidade de permitir atrair clientes interessados em aderir ao programa Vistos Gold.

Apesar do novo fundo ser focado no investimento em empresas portuguesas, mantendo sempre um mínimo de 60% do património investido em ações nacionais, trata-se de um produto multi-ativos e não de um fundo de ações nacionais (mínimo de investimento em ações é de 85%), uma vez que também prevê o investimento em obrigações, adotando assim uma estratégia menos agressiva.

O produto estará acessível para mínimos de investimento de 1.000 euros, mas também é elegível para vistos gold, caso seja investido um mínimo de 500.000 euros.

Leia Também Novo fundo focado em exclusivo na bolsa lisboeta

"Verificámos que a oferta existente no mercado pode demonstrar ser bastante arriscada uma vez que os fundos apresentam uma exposição mínima às ações portuguesas de 85%", explica Pedro Lino, no comunicado enviado esta manhã.

"Queríamos construir um produto mais flexível e que permitisse acomodar uma menor exposição ao mercado em momentos de correção, e ao mesmo tempo manter a flexibilidade da gestão", acrescenta o CEO da Optimize.

Pedro Lino realça ainda que "este fundo complementa a oferta da Optimize com um fundo focado em Portugal, um mercado que temos elevado conhecimento e que acompanhamos de perto, ao mesmo tempo que irá apresentar um menor risco devido à capacidade de ter menor exposição a ações portuguesas em momentos de correção do mercado".

Nuno Santos, administrador da Optimize, adianta que "o lançamento deste fundo constitui um investimento no mercado de capitais português e um sinal de que os investidores estão recetivos a aplicar o seu capital quando os projetos são sólidos". "A constituição deste fundo iniciou-se após termos percebido o maior interesse de investidores nacionais e internacionais no mercado português, que tem empresas reconhecidas internacionalmente e com potencial de valorização", conclui.

Com o lançamento deste novo fundo focado em Portugal, a Optimize conta já com 17 fundos, que incluem fundos de investimento, PPR e fundos de pensões. Lançada com uma gestora especializada em produtos de poupança para a reforma, a gestora de ativos tem vindo a alargar a sua oferta para outros produtos.

Apenas este ano, a Optimize já lançou dois fundos em consultoria com o Lisbon Family Office e um fundo focado em empresas disruptivas.

Gestoras reforçam aposta na bolsa nacional

Nos últimos anos várias grandes gestoras de ativos têm desistido dos seus fundos focados no mercado nacional, um movimento que está a ser visto por gestoras de menor dimensão como uma oportunidade. Além do lançamento da Optimize, com este fundo multi-ativos, a Sixty Degrees lançou recentemente um novo fundo de ações nacionais, depois de identificar espaço no mercado para apostar neste segmento.

Depois de um ano de perdas, a bolsa lisboeta prepara-se para fechar o ano de 2021 com uma valorização superior a 14%. Um desempenho que é amplamente superado pelos fundos que investem em ações nacionais. Sobem, em média, 21,3%, em 2021, segundo os dados mais recentes divulgados pela Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e Património (APFIPP), referentes a 23 de dezembro.

Além do novo fundo da Sixty Degrees e do novo fundo multi-ativos da Optimize, há atualmente apenas três fundos focados na bolsa lisboeta: BPI Portugal, NB Portugal Ações e IMGA Ações Portugal.