A sua semana dia a dia: As contas no PSI-20, a inflação e o “rating” de Portugal

Vários países (incluindo Portugal) começam a aliviar as restrições impostas para travar o coronavírus, à medida que a transmissão da variante Ómicron alivia e as campanhas de vacinação avançam. A Austrália reabre as fronteiras aos turistas esta segunda-feira, enquanto, no Reino Unido, é esperado que o primeiro-ministro Boris Johnson anuncie igualmente novas regras.