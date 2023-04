Com Euribor acima de 3%, prestação pode subir até 300 euros

Partilhar artigo



... × Funcionalidade exclusiva para assinantes Negócios Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A escalada da Euribor vai voltar a pesar nas prestações a pagar ao banco pelas famílias com crédito à habitação. Com as taxas a seis e 12 meses acima de 3% em março, as estimativas da Deco Proteste indicam que a prestação agrave entre os 70 e os 300 euros. E os futuros apontam para que a subida ainda vá manter o ímpeto nos próximos meses.



O crédito para a casa a taxa variável - o mais ...