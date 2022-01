A sua semana dia a dia: A campanha eleitoral, o PIB da China e os resultados

A China apresenta os números do produto interno bruto (PIB) no quarto trimestre do ano. Segundo as estimativas dos economistas consultados pela Reuters, a economia chinesa deverá ter crescido 8% em 2021. No mesmo dia em que são conhecidos estes indicadores, os mercados norte-americanos estarão encerrados, devido ao feriado dedicado a homenagear Martin Luther King Jr., o que se deverá traduzir numa sessão mundial com menor liquidez.