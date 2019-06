Terça-feira

A taxa de desemprego na Zona Euro deverá ter estabilizado, em abril, nos 7,7%, segundo as previsões dos economistas consultados pela agência Bloomberg. No mesmo dia em que são divulgados os números do desemprego é ainda conhecida a evolução do índice de preços no consumidor. A taxa de inflação deverá ter-se situado nos 0,9% no mês passado, abaixo dos 1,3% registados em abril.



Terça-feira Powell discursa em conferência





O presidente da Reserva Federal dos EUA, Jerome Powell, dirige o discurso de abertura na conferência da Fed. O responsável deverá focar-se nos desafios da política monetária, num encontro onde vão estar presentes vários membros do banco central, como Robert Kaplan, Charles Evans ou Eric Rosengren.



Quarta-feira Livro Bege da Fed e números do emprego



Esta quarta-feira é divulgado o Livro Bege da Fed, podendo dar novas pistas sobre o andamento da maior economia do mundo, no mesmo dia em que é conhecido o relatório da ADP sobre a criação de emprego no país. No final da semana é conhecida a taxa de desemprego no país.



Quinta-feira BCE deixa juros em mínimos históricos





O Banco Central Europeu (BCE) deverá deixar esta quinta-feira a sua taxa de juro de referência em mínimos históricos (0%). A entidade liderada por Mario Draghi deverá manter um discurso acomodatício, reiterando que vai manter os estímulos enquanto considerar que são necessários para suportar a economia.







Sexta-feira Theresa May abandona governo

Depois de ter anunciado a sua demissão a 24 de maio, Theresa May abandona o cargo de primeira-ministra no final desta semana, abrindo a porta à sua sucessão. Este processo decorre num momento em que o país continua sem encontrar um consenso quanto às negociações do Brexit.