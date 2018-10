A sua semana dia-a-dia: A reunião do BCE, o "rating" em Itália e as contas do BPI

Segunda-feira Comissão Europeia divulga evolução da dívida face ao PIB

Serão conhecidos novos números sobre a evolução do endividamento dos governos face ao produto interno bruto, no último ano. Os dados serão reportados esta segunda-feira, sendo que no ano anterior este indicador tinha-se situado em 86,7% do PIB.





Terça-feira Mark Carney discursa em Toronto

Num momento em que continua sem haver um acordo entre a União Europeia e o Reino Unido sobre as condições para a saída do país da União, Mark Carney vai discursar numa conferência em Toronto. O governador do Banco de Inglaterra deverá dar pistas sobre a política monetária britânica e o eventual impacto da inexistência de um acordo para o Brexit.

A instituição liderada por Pablo Forero reporta, esta terça-feira, os resultados relativos ao terceiro trimestre. Nos primeiros seis meses do ano, o banco apresentou um lucro de 366,1 milhões de euros.

Quarta-feira Grandes bancos europeus reportam contas do trimestre

Depois dos maiores bancos norte-americanos já terem apresentado os dados relativos à evolução do negócio nos últimos três meses, cabe agora aos congéneres europeus prestar contas aos accionistas. O alemão Deutsche Bank e o britânico Barclays reportam os seus resultados do terceiro trimestre, sendo depois seguidos pelo UBS na quinta-feira. Além dos bancos, haverá várias tecnológicas a apresentar resultados esta semana. Alphabet, Twitter e Amazon estão entre as cotadas que apresentam resultados.



Quinta-feira BCE deixa novas pistas sobre taxas de juro e reinvestimentos

O Banco Central Europeu (BCE) anuncia esta quinta-feira a sua decisão sobre as taxas de juro. A entidade deverá confirmar o fim do programa de compra de activos, bem como o reinvestimento do balanço. Mario Draghi deverá também reiterar que as taxas de juro na região não vão subir antes do Verão de 2019. Na semana passada, Olli Rehn, membro do Conselho do BCE, confirma que, se a economia do euro evoluir como o previsto, os juros vão subir daqui a sensivelmente um ano.





Sexta-feira Economia dos EUA deverá ter abrandado O PIB dos EUA deverá ter abrandado o crescimento no terceiro trimestre do ano. De acordo com as previsões da Bloomberg, a economia norte-americana deverá ter crescido 3,3%, em termos anuais, entre Julho e Setembro, abaixo dos 4,2% registados no trimestre anterior.





Sexta-feira S&P pode baixar avaliação de dívida de Itália

Itália deverá continuar a se alvo do escrutínio dos investidores mundiais, com as decisões das agências de "rating" para o país em destaque. De acordo com os especialistas, a agência Standard & Poor's deverá baixar esta semana a sua avaliação para a dívida italiana em um nível, para reflectir os riscos que pairam sobre as obrigações transalpinas devido ao orçamento para 2019.