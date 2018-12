A sua semana dia-a-dia: A subida de juros da Fed e o Banco de Inglaterra

Quarta-feira

A Comissão Europeia vai discutir o orçamento italiano e a possibilidade de abrir um procedimento por défices excessivos contra o país. Contudo, Bruxelas poderá resistir em tomar esta decisão depois de Roma ter aceitado baixar a meta para o défice orçamental de 2019 para 2,04% do PIB. Este número contrasta com o objectivo de 2,4% inscrito nas duas propostas orçamentais enviadas para Bruxelas e que foram ambas chumbadas pela Comissão Europeia.



Quinta-feira Banco de Inglaterra e Banco do Japão mantêm taxas de juro

Depois do BCE na semana passada e da Fed na quarta, o Banco de Inglaterra e o Banco do Japão anunciam as suas decisões sobre as taxas de juro nos países. Não são esperadas mexidas nos juros, ainda assim, as entidades poderão deixar pistas sobre a retirada de estímulos, enquanto o Banco de Inglaterra poderá voltar a destacar os riscos do Brexit para a estabilidade financeira.



Sexta-feira PIB dos EUA acelera 3,5% no terceiro trimestre

A economia norte-americana deverá manter uma tendência de crescimento. Segundo as previsões da Bloomberg, os números finais para o PIB deverão confirmar uma expansão do produto interno bruto dos EUA de 3,5% no terceiro trimestre. Na Zona Euro, será também conhecida a evolução do PIB de França.





Sexta-feira Preço das casas no terceiro