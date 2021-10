A sua semana dia a dia: As minutas do BCE e a semana dourada na China

O supervisor dos mercados vai assinalar o lançamento da Semana Mundial do Investidor (SMI) de 2021 com uma conferência (em modelo misto: presencial e remoto) sobre "Riscos e oportunidades de um mercado de capitais digital". O evento decorre entre as 9h30 e as 13h e pode ser acompanhado online através do Microsoft Teams ou no canal Youtube da SMI Portugal 2021.