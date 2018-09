A sua semana dia-a-dia: As novas tarifas à China e indicadores animam semana

Segunda-feira Mercados dos EUA fechados devido ao Labor Day

A primeira semana de Setembro arranca com um feriado nos EUA. Devido às comemorações do Labor Day, os mercados accionistas dos EUA e do Canadá estarão encerrados esta segunda-feira. O volume de negociação deverá ser inferior, com os investidores norte-americanos fora.





Segunda-feira Mersch discursa uma semana antes de reunião do BCE





O membro do Banco Central Europeu, Yves Mersch, estará esta segunda-feira numa conferência, em Paris. O responsável poderá deixar algumas indicações sobre a política monetária na Zona Euro, uma semana antes da primeira reunião da instituição depois do Verão. Terça-feira Grandes fabricantes automóveis reportam vendas nos EUA

A Ford, a Fiat Chrysler e outras fabricantes automóveis reportam as vendas de carros nos EUA. Estes números surgem num momento em que continuam a ser discutidas novas tarifas sobre a importação de automóveis europeus. Sector deverá ser um dos mais afectados pelas novas taxas.





Terça-feira Carney fala aos deputados sobre a inflação