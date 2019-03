A sua semana dia-a-dia: As votações do Brexit e o leilão de dívida antes da S&P

A semana será marcada por uma nova votação no parlamento britânico sobre o Brexit. No plano nacional, prossegue a divulgação de resultados, numa semana em que a S&P avalia Portugal.

Segunda-feira

A semana arranca com uma reunião do Eurogrupo. Os ministros das Finanças da Zona Euro vão analisar o progresso das reformas gregas e discutir o orçamento da região. No mesmo dia em que o Eurogrupo discute estas questões, espera-se que Donald Trump apresente a sua proposta para o orçamento de 2020.

Terça-feira Deputados britânicos voltam a votar Brexit



Depois do primeiro acordo apresentado por Theresa May para o Brexit ter sido chumbado no parlamento do Reino Unido, os deputados voltam a votar o plano para a saída da União Europeia. Dependendo das votação estão em cima da mesa várias possibilidades. O parlamento britânico poderá aprovar o acordo, optar por uma saída sem acordo ou um adiamento do Brexit que permita ganhar tempo para negociar um Brexit ordenado.

Terça-feira EDP apresenta resultados em Londres



A EDP divulga esta terça-feira, em Londres, os seus resultados referentes a 2018. A elétrica deverá fechar o ano com lucros significativamente inferiores aos registados em 2017, devido ao impacto negativo da sobrecompensação das rendas da energia. António Mexia adiantou à Lusa, no final do ano, que o grupo deverá fechar 2018 com um lucro entre os 500 e os 600 milhões de euros.

Quarta-feira IGCP realiza leilão de dívida de longo prazo



O instituto que gere a dívida portuguesa regressa esta quarta-feira ao mercado com uma emissão de títulos de dívida de longo prazo. O IGCP pretende financiar-se entre 1.000 e 1.250 milhões de euros com obrigações que têm maturidade a sete e dez anos. No mês passado, o Tesouro português emitiu dívida a dez anos com o juro mais baixo de sempre.

Quarta-feira Membro do BCE discursa em Milão



Menos de uma semana depois de o Banco Central Europeu (BCE) ter indicado que as taxas de juro deverão permanecer em mínimos históricos até ao final do ano e ter lançado um novo programa de financiamento para a banca, vários membros da instituição marcam presença em eventos distintos. Um dia depois de Sabine Lautenschlaeger, vice-presidente do banco central, discursar numa conferência, será a vez de Benoit marcar presença noutro evento. O membro da Comissão Executiva do BCE falará em Milão.

Quinta-feira Relatório mensal da OPEP sobre petróleo

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) divulga esta quinta-feira o seu relatório mensal para o mercado petrolífero. O cartel deverá divulgar novas perspetivas para a procura e para a produção, num momento em que a organização continua determinada em controlar a sua oferta para manter os preços da matéria-prima suportados.



Sexta-feira