A sua semana dia-a-dia: Banco de Inglaterra e discurso de Trump em destaque

Responsáveis do Deutsche Bank estarão no Parlamento Europeu, perante o comité de crimes fiscais. O objetivo é que o banco alemão responda pelas suspeitas de lavagem de dinheiro, em que a entidade se viu envolvida nos últimos meses. Este inquérito ocorre num momento em que têm sido divulgadas notícias que avançam que o governo alemão está a estudar uma eventual fusão do Deutsche Bank com o Commerzbank.

Terça-feira

As vendas a retalho na Zona Euro deverão ter recuado no mês do Natal. Segundo as previsões da Bloomberg, este indicador deverá ter registado uma descida de 1,6% face a novembro. No mesmo dia serão ainda reportados dados da Markit para os serviços, relativos a janeiro.



Terça-feira Discurso de Trump no Congresso



O presidente dos EUA, Donald Trump, realiza esta terça-feira o discurso do Estado da União (State of the Union), no Congresso. O líder da administração norte-americana deverá deixar pistas sobre a política comercial dos EUA e outros assuntos em destaque nos mercados.



Quarta-feira Powell participa num evento em Washington



Uma semana depois de ter marcado uma mudança na sua política monetária, ao sinalizar que não sabe quantas vezes irá mexer nos juros nem se será para cima ou para baixo, Jerome Powell vai marcar presença num evento público, em Washington. O presidente da Reserva Federal dos EUA poderá deixar novas pistas sobre a política monetária no país.



Quinta-feira Banco de Inglaterra deixa taxas de juro inalteradas



O Banco de Inglaterra realiza, esta quinta-feira, a sua reunião de política monetária, não sendo esperadas mexidas nas taxas de juro. A entidade liderada por Mark Carney deverá ainda atualizar as suas previsões para a economia.





Sexta-feira Comissão Europeia atualiza previsões para a economia

Será divulgado um novo boletim económico da Comissão Europeia, com previsões atualizadas para a economia da região. Nas previsões de Outono, a Comissão previa que a economia continuasse a expandir-se, mas a um ritmo mais lento, enquanto o mercado de trabalho iria continuar a melhorar, mas menos, num ambiente de crescente incerteza.

Sexta-feira Divulgados dados da indústria no euro