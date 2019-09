A China reporta a evolução da produção industrial e das vendas a retalho no país, em agosto. Estes números vão permitir medir o pulso à economia chinesa, num momento em que o país continua a ser alvo da imposição de novas tarifas por parte dos EUA.

Terça-feira

Vários membros do Banco Central Europeu (BCE) vão fazer declarações em diferentes eventos, esta terça-feira. Enquanto François Villeroy de Galhau vai estar presente numa conferência em Londres, o economista-chefe, Philip Lane, e o membro do conselho executivo, Benoit Coeure, falam em Luxemburgo. São as primeiras declarações após as medidas anunciadas pelo BCE na última quinta-feira.



Terça-feira Produção industrial nos EUA

Um dia depois da China, são os EUA a reportar a evolução da produção industrial, no último mês. A expectativa é que o indicador registe uma ligeira subida, após ter caído -0,2%, no mês anterior.



Quarta-feira OPEP divulga estatísticas

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) divulga o relatório mensal da evolução do mercado petrolífero, com previsões e estimativas de produção. No dia seguinte, e numa altura em que se mantêm os cortes à produção, os membros da OPEP e aliados, incluindo a Rússia, reúnem-se em Abu Dhabi, à margem do Congresso Mundial da Energia.



Quarta-feira Fed anuncia novo corte de juros



A entidade liderada por Jerome Powell deverá anunciar esta quarta-feira um corte da sua taxa de juro de 25 pontos base, colocando a taxa diretora num intervalo entre 1,75% e 2%, segundo as previsões do mercado. Este corte será o segundo do ano, depois da Reserva Federal dos EUA já ter cortado a taxa dos fundos federais na reunião que decorreu no final de julho.



Quarta-feira Portugal emite dívida de curto prazo





O IGCP regressa esta quarta-feira ao mercado de dívida. A agência que gere a dívida pública vai emitir dívida a seis meses e um ano, tendo como objetivo angariar entre 1.250 e 1.500 milhões de euros. Ainda na semana passada, Portugal colocou 1.000 milhões de euros em obrigações a 10 e 15 anos, tendo pago um novo mínimo.



Quinta-feira Banco de inglaterra reúne com Brexit no horizonte



O Banco de Inglaterra realiza a sua reunião de política monetária. No entanto não são esperadas grandes anúncios, com a entidade a aguardar o desenvolvimento das negociações entre o Reino Unido e a União Europeia sobre o Brexit. Mark Carney poderá, porém, alertar para os riscos que os vários cenários têm para a economia e a estabilidade financeira do país. Ainda esta quinta-feira, o Banco do Japão também debate a política monetária no país.





Sexta-feira Dívida de Espanha avaliada

Duas agências de "rating" têm agendada para o final da semana uma possível revisão da notação financeira atribuída à dívida espanhola. A Standard & Poor’s e a DBRS podem, assim, pronunciar-se sobre o perfil de risco das obrigações do país vizinho, bem como comentar o impacto dos estímulos do BCE para o país.