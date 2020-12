A sua semana dia a dia: “Bazuca” europeia, decisão do BCE e vacinas em foco

Serão conhecidos, na terça-feira, os números finais para o Produto Interno Bruto da Zona Euro. Estes dados vão permitir conhecer qual a evolução das economias nos vários países, no terceiro trimestre. De acordo com a leitura preliminar do Eurostat, divulgada em novembro, as economias da Zona Euro e da União Europeia tiveram, no terceiro trimestre, as maiores subidas em cadeia desde o início da série de, respetivamente, 12,6% e 11,6%, tendo Portugal crescido acima da média.