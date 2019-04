A sua semana dia-a-dia: BCE, resultados da banca nos EUA e o leilão de dívida

A semana arranca com a reunião anual do FMI e do Banco Mundial, que traz novas previsões para a economia. A centrar atenções está ainda o BCE, os lucros da banca nos EUA e o leilão de dívida.

Segunda-feira Reunião anual do Banco Mundial e FMI

A segunda semana de abril será marcada pela reunião de Primavera anual do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional. Neste encontro, as entidades debatem o estado da economia, bem como os riscos que ameaçam o crescimento económico. Os líderes do Banco Mundial e do FMI discursam no primeiro dia do encontro, que decorre em Washington, até ao dia 14.

Terça-feira Membro da Fed discursa antes das minutas

O vice-presidente da Reserva Federal dos EUA, Richard Clarida, discursa num evento organizado pela Fed de Minneapolis. Clarida deverá deixar novas pistas sobre a política do banco central dos EUA, na mesma semana em que serão divulgadas as minutas da última reunião. Os investidores vão estar especialmente atentos a estas notas, para perceber se foi debatido um corte de juros.

Terça-feira Evolução do novo crédito em fevereiro



O Banco de Portugal divulga a evolução das novas operações de crédito, no segundo mês do ano. É expectável que o financiamento para a compra de casa continue robusto, depois deste segmento de crédito ter registado o melhor arranque de ano em nove anos e num momento em que os bancos continuam a reduzir o "spread" mínimo aplicado a estes contratos

Quarta-feira Reunião de política monetária do BCE



O Banco Central Europeu (BCE) deverá manter um discurso acomodatício no encontro que, ao contrário do que é habitual, acontece a uma quarta-feira. A entidade não deverá anunciar novidades, mas poderá dar pormenores sobre o novo programa de financiamento à banca.



Quarta-feira Líderes europeus discutem Brexit



Os líderes europeus realizam uma cimeira para debater o impasse do Brexit. Atualmente o Reino Unido está submetido a um prazo que termina a 12 de abril para apresentar novas propostas para o Brexit ou sair sem acordo, com Theresa May em grandes dificuldades para aprovar as suas propostas no parlamento.

Quarta-feira Portugal volta a emitir a longo prazo



O Tesouro português regressa, esta semana, ao mercado de dívida de longo prazo. O instituto que gere a dívida portuguesa, o IGCP, procura encaixar até mil milhões de euros, elevando para mais de 7 mil milhões de euros as emissões de Obrigações do Tesouro de 2019. As obrigações têm uma maturidade de 10 e 18 anos.



Quinta-feira Inflação estável na Alemanha

Será conhecida, esta quinta, a evolução do índice de preços do consumidor na Alemanha. As previsões da Bloomberg apontam para uma inflação mensal de 0,4%, em março, à semelhança do que aconteceu em março.



Sexta-feira JPMorgan e Wells Fargo reportam contas

Arranca a época de divulgação de resultados da banca nos EUA. O JPMorgan e o Wells Fargo são os primeiros do setor a mostrar os resultados da sua atividade aos investidores, num trimestre em que devem ter sido impulsionados pelas receitas de "trading".