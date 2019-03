A sua semana dia-a-dia: Brexit, tarifas e desemprego dominam os mercados

A semana arranca com a publicação de relevantes indicadores económicos na Zona Euro. O Eurostat publica a evolução da taxa de desemprego, em fevereiro, com as estimativas dos economistas consultados pela Bloomberg a anteciparem a manutenção nos 7,8%. No mesmo dia será ainda revelada a evolução do índice de preços no consumidor, em março. As previsões apontam para a manutenção nos 1,5% da taxa de inflação homóloga.

Terça-feira

A Organização Mundial do Comércio (OMC) divulga, esta terça-feira, as suas novas estimativas para o comércio mundial, no período entre 2019 e 2020. Os números serão seguidos com atenção, tendo em conta as discussões dos últimos meses em torno das tarifas comerciais.



Quarta-feira Novas negociações entre China e EUA



O vice-primeiro-ministro chinês, Liu He, lidera a delegação chinesa que vai a Washington negociar as discussões comerciais com os Estados Unidos. Este encontro acontece dias depois de o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Steven Mnuchin, e o representante para o Comércio, Robert Lighthizer, terem viajado para Pequim. Nestes encontros deram início a uma nova ronda de negociações, que visam pôr fim à guerra comercial desencadeada no verão do ano passado.



Quinta-feira BCE publica relatos da última reunião



A última reunião de política monetária do Banco Central Europeu (BCE), em março, trouxe alterações relevantes. Relativamente ao rumo das taxas de juro, Mario Draghi garantiu que até ao final do ano não mexe no preço do dinheiro, alterando a postura seguida até então de que os juros ficariam inalterados até ao verão de 2019. Por outro lado, o presidente do BCE cortou as previsões para a economia da região e anunciou um terceiro programa de financiamento à banca em condições mais favoráveis que as de mercado. São os relatos desta reunião que o banco central publica esta quinta-feira.



Sexta-feira Desemprego estável nos Estados Unidos



A semana termina com a publicação da taxa de desemprego, nos Estados Unidos, relativa ao mês de março. As estimativas são de que esta se tenha mantido estável nos 3,8%. Também esta semana será anunciado o relatório sobre a criação de postos de trabalho, do outro lado do Atlântico.





Sexta-feira DBRS avalia "rating" de Portugal