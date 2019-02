Segunda-feira

Arranca esta semana a época de apresentação de resultados do quatro trimestre na bolsa nacional. A primeira cotada a apresentar contas é a Galp Energia, com as estimativas do consenso de analistas a apontar para lucros de 127 milhões de euros, no quarto trimestre, o que compara com os 217 milhões conseguidos no mesmo período de 2017. Na terça-feira, apresenta resultados a Navigator e, na quinta-feira, é a vez da Novabase. Na sexta-feira, a Semapa também presta contas ao mercado.

Terça-feira OPEP publica relatório mensal

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) apresenta, esta terça-feira, o relatório mensal sobre o mercado petrolífero. Este documento vai incluir as estimativas de procura do cartel e também as suas previsões de produção. Os preços do petróleo sobem mais de 15%, este ano, e um dos fatores que tem contribuído para este desempenho é a expectativa de que a OPEP esteja a cumprir com os cortes de produção acordados.

Quarta-feira Portugal emite dívida a dez e 15 anos



Portugal regressa, esta semana, ao mercado e vai testar o apetite dos investidores pela dívida de longo prazo. O IGCP vai realizar um duplo leilão, onde pretende obter entre 750 e 1.000 milhões de euros. A dívida terá maturidade de dez e 15 anos. Este ano, a única emissão de dívida de longo prazo realizada pelo IGCP foi em janeiro e foi uma emissão sindicada, onde foram colocados 4 mil milhões de euros junto de investidores. O plano de financiamento do IGCP para este ano prevê que Portugal emita 15,4 mil milhões em 2019.

Quinta-feira Brexit volta ao parlamento



Está previsto que, esta quinta-feira, a primeira-ministra britânica, Theresa May, regresse ao Parlamento para apresentar nessa altura uma solução para o bloqueio que se vive depois de ter sido chumbado o acordo de saída desenhado com a União Europeia. De acordo com o The Guardian, Downing Street planeia levar um novo acordo de saída a votação na Câmara dos Comuns no dia seguinte, 14 de fevereiro. O Brexit está previsto para as 23:00 do dia 29 de março e se, até essa data, não tiver sido aprovado nenhum tratado jurídico a saída acontece sem acordo.

Quinta-feira INE publica estimativa do pib nacional



O INE divulga, esta quinta-feira, a estimativa rápida do quatro trimestre. No mesmo dia, também o Eurostat revela a segunda estimativa do produto interno bruto, da Zona Euro, no quarto trimestre. A estimativa dos economistas é de que tenha crescido 1,2% face ao período homólogo, tal como foi anunciado na estimativa anterior. Do outro lado do Atlântico, serão conhecidos vários indicadores, como as vendas a retalho, relativas a dezembro.

Sexta-feira Moody's pode avaliar "rating" de Portugal



Para esta sexta-feira está agendada a primeira possível avaliação do "rating" de Portugal, o que acontece dois dias depois de o país emitir dívida de longo prazo. A agência que se poderá pronunciar sobre a notação da dívida portuguesa é a Moody's. Esta foi a última agência a tirar o país de "lixo", o que aconteceu em outubro do ano passado.