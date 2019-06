O Banco de Portugal divulga a evolução do novo crédito concedido pelas instituições financeiras nacionais às famílias e às empresas. No primeiro trimestre do ano, os bancos concederam 2.351 milhões de euros em financiamento para a compra de casa, com a concessão de crédito à habitação a renovar máximos de 2010. Ainda assim, o ritmo de crescimento das novas operações está a abrandar.

Quarta-feira

Depois de, na semana passada, ter dado um sinal que a política de estímulos poderá manter-se por mais tempo e ter garantido que as taxas de juro diretoras vão manter-se em mínimos históricos até ao final do primeiro semestre de 2020, o presidente do BCE irá discursar esta semana numa conferência em Frankfurt. Além de Mario Draghi, também o vice-presidente do BCE, Luis de Guindos, outro membro do banco central, Benoit Coeuré e a diretora-geral do FMI, Christine Lagarde, irão fazer discursos no mesmo evento.



Quarta-feira IGCP realiza duplo leilão de dívida





O instituto que gere a dívida pública portuguesa regressa esta quarta-feira aos leilões de dívida de longo prazo. O IGCP vai emitir títulos a 10 e a 15 anos. As operações têm um montante indicativo entre 1.000 e 1250 milhões de euros.



Quinta-feira Começa procura por sucessor de Theresa May



Depois da primeira-ministra britânica, Theresa May, ter abandonado a liderança do seu partido no final da semana passada, arranca o processo para encontrar um sucessor. O Partido Conservador vai começar o processo de escolha do novo líder. Boris Johnson, ex-ministro do Governo conservador, é um dos principais candidatos.



Quinta-feira Eurogrupo decide medidas sobre Itália





Os ministros das Finanças dos vários membros da Zona Euro reúnem-se em Luxemburgo. O encontro tem como principais temas discutir eventuais penalizações a Itália devida ao défice excessivo.





Quinta-feira Relatório mensal da OPEP

A OPEP (Organização dos Países Exportadores de Petróleo) divulga o relatório mensal sobre o mercado petrolífero. O documento contém números relativos à produção, bem como expectativas sobre a evolução da procura a nível global .







Sexta-feira China reporta produção industrial

No final desta semana serão conhecidos novos números relacionados com a economia chinesa, no último mês. O regime de Pequim divulga a evolução da produção industrial e das vendas a retalho. Estes dados deverão permitir aos investidores perceber se a economia chinesa começa a sentir o impacto da guerra comercial com os Estados Unidos da América, nomeadamente com o aumento das tarifas norte-americanas, e se mantém um ritmo de crescimento sustentável.