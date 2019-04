A sua semana dia a dia: Dados económicos e resultados em destaque

A confiança dos consumidores da Zona Euro deverá ter registado uma melhoria, em abril. O indicador deverá ter atingido -7,0 pontos este mês, contra os -7,2 pontos registados em março, segundo as previsões dos economistas consultados pela Bloomberg. Ainda no mesmo dia serão divulgados os números relativos ao rácio da dívida pública sobre o PIB na Zona Euro, em 2018.

Quarta-feira

A Navigator é a primeira empresa da bolsa a pagar dividendos relativos ao exercício de 2018. A papeleira garante uma remuneração bruta de 0,28 euros por ação. No total, a empresa vai distribuir 200 milhões de euros pelos acionistas.



Quarta-feira Tecnológicas norte-americanas apresentam contas



Depois dos maiores bancos dos EUA terem apresentado as contas do primeiro trimestre de 2019, cabe agora a algumas das maiores tecnológicas revelar os números da sua atividade nos primeiros três meses do ano. A Microsoft e o Facebook divulgam os resultados trimestrais, esta quarta-feira.



Quinta-feira Banco do Japão atualiza "outlook" económico



O Banco do Japão deverá deixar, esta quinta-feira, a sua taxa de juro inalterada em 0,1%. A entidade liderada por Haruhiko Kuroda vai ainda atualizar o seu "outlook" económico e as expectativas para a inflação. Os economistas esperam que a instituição reveja em baixa as suas previsões para a economia nipónica, seguindo o exemplo dos outros grandes bancos centrais.





Quinta-feira Vice-presidente do BCE discursa em Nova Iorque

O vice-presidente do Banco Central Europeu (BCE), Luis de Guindos, estará presente num evento em Nova Iorque. O responsável poderá dar indicações sobre a política monetária na Zona Euro.





Sexta-feira Avaliação bancária das casas em março

O Instituto Nacional de Estatística (INE) divulga o inquérito à avaliação bancária na habitação, em março. O indicador tem registado uma evolução positiva nos últimos meses. Em fevereiro, a médio da avaliação bancária atingiu os 1.239 euros, um valor que já não se via desde o primeiro trimestre de 2007.







Sexta-feira Economia dos EUA desacelera no primeiro trimestre

Os números divulgados pelos EUA deverão confirmar esta sexta-feira a desaceleração da economia norte-americana. Segundo as previsões dos economistas da Bloomberg, o produto interno bruto (PIB) do país deverá ter recuado para 1,8% no primeiro trimestre do ano, face aos 2,2% registados no último trimestre de 2018, período no qual o ritmo de crescimento já tinha abrandado.