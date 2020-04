O Instituto Nacional de Estatística (INE) divulga a evolução do índice de preços no consumidor, em março. Os números deverão refletir um abrandamento fruto da pandemia da covid-19, com muitos negócios parados devido às medidas de confinamento. Dados provisórios reportados no início do mês mostram que Portugal foi, juntamente com a Grécia e Chipre, o país que apresentou uma taxa de inflação mais baixa em março, de 0,1.

Terça-feira

Os Estados Unidos da América revelam, na terça-feira, vários indicadores económicos. Será conhecida a evolução do índice de preços na importação e na exportação, em março. As previsões dos economistas consultados pela Bloomberg antecipam uma contração de ambos os indicadores.



Quarta-feira IGCP emite dívida de curto prazo

O instituto que gere a dívida pública portuguesa realiza uma emissão de bilhetes do tesouro a três e a 12 meses. O IGCP tem como objetivo colocar entre 1.000 e 1.250 milhões de euros, em títulos que vencem em 17 de julho de 2020 e 19 de março de 2021. Esta operação ocorre uma semana depois do IGCP ter emitido cinco mil milhões de euros na maior emissão sindicada alguma vez realizada pela República Portuguesa.



Quarta-feira Dados do turismo em fevereiro

O Instituto Nacional de Estatística (INE) divulga a evolução da atividade industrial em Portugal, no mês de fevereiro. Apesar deste ser o mês do carnaval, o indicador poderá já refletir os primeiros sinais de abrandamento provocado pela pandemia do coronavírus. No entanto, os efeitos do coronavírus deverão tornar-se mais evidentes nos números de março.



Quarta-feira Livro Bege da Fed

É divulgado o Livro Bege da Reserva Federal dos Estados Unidos, com novas previsões para a economia norte-americana. As projeções deverão contemplar o potencial efeito da crise da covid-19 na maior economia do mundo, bem como dar pistas sobre quando poderá ocorrer uma recuperação no futuro.



Quinta-feira Novos pedidos de subsídio de desemprego nos EUA

Os novos pedidos de subsídio de desemprego nos EUA deverão permanecer em níveis muito elevados, depois de na semana anterior mais de seis milhões de americanos terem recorrido a estes apoios, devido aos efeitos da covid-19. Contabilizando as três semanas anteriores, os novos pedidos de subsídio de desemprego superaram os 16,8 milhões de euros, cerca de 10% da força laboral dos EUA.





Sexta-feira Economia chinesa contrai no trimestre

O produto interno bruto deverá ter registado uma contração no primeiro trimestre do ano. As previsões da Bloomberg aponta para uma quebra de 9,8% face ao trimestre anterior, devido à covid-19.



Sexta-feira Rating de França e do Reino Unido avaliados