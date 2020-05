Em França o desconfinamento continua, com o regresso à atividade de alguns setores empresariais e das escolas. Também na Dinamarca é esperada a reabertura de algum comércio, restaurantes e bares. Por cá, a próxima etapa do desconfinamento acontece a 18 de maio.

Terça-feira

Os juízes do Supremo Tribunal vão analisar três recursos sobre a determinação de Trump ter de apresentar a declaração de impostos e os registos financeiros da sua empresa. As audições começam esta terça-feira.



Terça-feira Noruega apresenta novo orçamento

A Noruega vai apresentar um novo orçamento para 2020, com o plano para combater a crise causada pela covid-19 e a queda dos preços do petróleo.



Quarta-feira

Merkel faz ponto de situação

No Parlamento alemão, a chanceler Angela Merkel fará um ponto de situação da covid-19 na Alemanha, devendo as perguntas dos deputados abranger temas como o desconfinamento, ajudas à Lufthansa e ao setor automóvel. Neste dia será divulgada a produção industrial da Zona Euro de março e a inflação de abril em Portugal.



Quarta-feira Mais resultados do PSI-20

A 13 de maio serão conhecidos os resultados trimestrais da Sonae Capital e da Jerónimo Martins, já com indicações sobre o impacto da covid-19 nas duas sociedades. A 14 serão divulgadas as contas da Corticeira Amorim, da Novabase e da Merlin Properties.



Quarta-feira Portugal vai ao mercado



O IGCP vai realizar dois leilões de dívida de longo prazo (a 5 e 10 anos), tendo como objetivo emitir entre 1.000 e 1.250 milhões de euros.



Quinta-feira Boletim económico

do BCE

O Boletim Económico do BCE é divulgado esta quinta-feira. Este documento apresenta informação económica e monetária que está na base das decisões do conselho de governadores. É divulgado oito vezes por ano.



Sexta-feira PIB de Portugal

e Zona Euro

O INE divulgará a estimativa rápida das contas nacionais referentes ao primeiro trimestre do ano que começou bem e acabou confinado. A Comissão Europeia projeta uma queda do PIB nacional, este ano, de 6,8%. Também nesse dia serão conhecidos os números finais do turismo em março. O Eurostat revela, no mesmo dia, a evolução do PIB na Zona Euro e na União Europeia, assim como o desemprego do primeiro trimestre e o comércio internacional da União referente ao mês de março. Também a Alemanha divulga a evolução do seu PIB no primeiro trimestre.



Sexta-feira China começa