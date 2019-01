A sua semana dia-a-dia: Fed, lucros das tecnológicas e Brexit em destaque

A Apple apresenta esta terça-feira as contas relativas ao último trimestre. A gigante norte-americana reviu, já este ano, em baixa as suas estimativas para o crescimento dos resultados. A companhia liderada por Tim Cook justifica a expectativa de um crescimento mais lento das vendas com o abrandamento na China, pelo que os investidores estarão particularmente atentos às contas da empresa. Ainda esta semana serão conhecidos os resultados de outras grandes tecnológicas, como a Amazon e a Microsoft.

Terça-feira

O acordo de Theresa May para o Brexit chumbado pelos deputados britânicos volta, com algumas emendas, ao Parlamento britânico. As propostas da primeira-ministra vão voltar a ser debatidas e, depois, votadas. A aproximação da data definida para o Brexit (29 de Março) pode forçar os deputados a aprovar o acordo alcançado com Bruxelas.



Quarta-feira Jay Powell deixa juros inalterados



A Reserva Federal dos EUA realiza a sua primeira reunião de política monetária do ano. Num momento em que aumentam os receios de um abrandamento na economia global, as previsões dos economistas antecipam que a entidade mantenha a taxa dos fundos federais inalterada, assim como a sua estratégia de redução do balanço.



Quinta-feira Economia da Zona Euro abranda no quarto trimestre



O produto interno bruto (PIB) da Zona Euro deverá ter crescido 1,2% no quarto trimestre de 2018, face a igual período do ano anterior, segundo as previsões dos economistas consultados pela agência Bloomberg. Este crescimento regista uma desaceleração face à subida 1,6% no terceiro trimestre. Ainda esta semana será reportada a evolução do índice de preços no consumidor, em Janeiro.



Sexta-feira Grandes petrolíferas prestam contas ao mercado



Depois da banca e das tecnológicas serão as empresas do setor da energia a reportar contas ao mercado. Companhias como a Exxon Mobil e a Chevron divulgam os resultados relativos ao quarto trimestre do ano passado. Estas contas deverão ter sido afetadas pela forte desvalorização das cotações do petróleo nos últimos meses de 2018.





Sexta-feira Relatório do emprego nos EUA em Janeiro