O primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, leva ao parlamento o segundo pacote extraordinário para ajudar a economia a recuperar da crise da covid-19. O plano deverá incluir medidas para suportar trabalhadores atingidos pela pandemia e ajudar com as rendas.

Segunda-feira N ovas previsões para a economia O Banco Mundial apresenta o seu relatório semi-anual com perspetivas para a evolução da economia. O presidente da entidade, David Malpass, alertou para "uma recessão global profunda acompanhada de um colapso do comércio global, turismo e preços das ‘commodities’" .



Terça-feira OPEP+ vai debater cortes de produção

Os membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) e os seus aliados, a chamada OPEP+, iniciam uma reunião de dois dias, já depois de um primeiro encontro no fim de semana. Segundo a Bloomberg, é expectável que os grandes produtores, como a Arábia Saudita e a Rússia, prolonguem os cortes de produção que estão em vigor desde o dia 11 de maio.



Terça-feira Evolução do PIB na Zona Euro Serão conhecidos os números finais da evolução do produto interno bruto na Zona Euro nos primeiros três meses do ano. A primeira leitura apontou para uma contração de 3,8%.



Quarta-feira OCDE apresenta novo "outlook" Depois do Banco Mundial é a vez da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) divulgar o seu novo "outlook" para a economia mundial, com novas previsões.



Quarta-feira IGCP emite até 1.500 milhões em dívida Portugal regressa às emissões de dívida de longo prazo. O instituto que gere a dívida portuguesa, o IGCP, procura levantar entre 1.250 e 1.500 milhões de euros em títulos com maturidades a seis e dez anos.



Quarta-feira Fed deixa taxas de juro inalteradas A Reserva Federal dos Estados Unidos, liderada por Jerome Powell, deverá manter esta quarta-feira a taxa diretora num intervalo entre 0% e 0,25%. Powell poderá deixar indicações sobre outras medidas de apoio .



Quinta-feira Eurogrupo debate fundo de recuperação Os ministros das Finanças do euro encontram-se esta quinta-feira para discutir o plano de recuperação para a região. A substituição de Mário Centeno à frente da entidade é outro dos temas que está na agenda para ser alvo de debate.



Sexta-feira Alemanha e Espanha avaliadas pela Fitch Para esta sexta-feira estão marcadas possíveis ações de "rating" para países como a Alemanha ou Espanha, ambas na agenda da Fitch. Já a DBRS tem agendada para o final da semana uma possível revisão do "rating" do Reino Unido .