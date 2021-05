A sua semana dia a dia: Inquérito ao NB, contas do BCP e juros da casa

O Instituto Nacional de Estatística (INE) vai divulgar na quarta-feira as taxas de juro implícitas no crédito à habitação, referentes a abril. Em março, os juros registaram o sétimo mês consecutivo de quedas e fixaram um novo mínimo histórico. Segundo os dados, a taxa de juro média do conjunto dos novos contratos de crédito à habitação fixou-se no valor mais baixo de que há registo, nos 0,841%. No mesmo dia, o INE revela ainda as estatísticas rápidas do transporte aéreo, para o mês de março.