A sua semana dia a dia: Muitos dados económicos em arranque do mês

No Brasil há uma dupla eleição. No primeiro dia de fevereiro realizam-se as votações para a presidência do Senado e da Câmara dos Deputados. Isto numa altura em que se somam os pedidos de destituição do presidente Jair Bolsonaro, que poderá ter de responder por processos de "impeachment" , por isso, será relevante perceber se os nomes apoiados pelo Palácio do Planalto garantem as lideranças das duas assembleias.