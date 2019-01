A sua semana dia-a-dia: Negociações entre China e EUA e inflação em destaque

Segunda-feira EUA e China iniciam conversações sobre tarifas comerciais

Uma delegação dos EUA vai estar na China para negociações sobre as tarifas com oficiais chineses. Estas conversações ocorrem depois de Donald Trump e Xi Jinping terem acordado uma trégua na guerra comercial, no encontro do G20, no início de dezembro. Durante a semana, representantes da negociação comercial norte-americana reúnem-se com oficiais europeus e japoneses, em Washington, nos EUA.

Terça-feira Banco Mundial atualiza previsões para a economia

O Banco Mundial divulga um novo relatório com perspetivas para a economia mundial. Neste documento a entidade deverá apontar os principais desafios que a economia mundial enfrenta, nomeadamente a guerra comercial. As previsões para a economia chinesa poderão confirmar se os receios dos investidores em relação a uma travagem na segunda maior economia do mundo têm fundamento.

Quarta-feira Brexit regressa ao parlamento britânico

O debate sobre o Brexit regressa esta quarta-feira ao parlamento britânico, com Theresa May a tentar evitar uma derrota na votação do acordo para o Brexit. O acordo deverá ser votado na semana que começa a 14 de Janeiro, sendo amplamente esperado o chumbo do acordo fechado no final do ano passado.

Quarta-feira Minutas da Fed deixam dicas sobre subida de juros nos EUA

Serão divulgadas esta semana as minutas da Reserva Federal dos EUA, relativas ao encontro 18 e 19 de dezembro, no qual foi decidida a quarta e última subida de juros do ano. Em 2019, a instituição prevê subir os juros, pelo menos, mais duas vezes. Mas, caso a economia comece a abrandar, o banco central poderá repensar a sua política de normalização.



Quinta-feira Relatos da reunião do BCE sobre fim dos estímulos

O Banco Central Europeu (BCE) publica os relatos relativos à reunião de 13 de dezembro, na qual confirmou o fim do programa de compra de ativos mensais no final de 2018. O documento poderá, por isso, deixar novas pistas sobre a forma como a entidade vai conduzir os reinvestimentos dos 2,6 biliões de euros que investiu em títulos de dívida nos últimos três anos.

Sexta-feira Evolução da inflação nos EUA em dezembro

O índice de preços no consumidor, nos EUA, deverá ter recuado para o nível mais baixo em mais de um ano, segundo as projeções dos economistas da agência Bloomberg. A taxa de inflação deverá ter recuado, no último mês do ano, para 1,9%, em termos homólogos, face aos 2,2% registados um mês antes. O fato da inflação permanecer controlada poderá retirar pressão à Fed para subir juros de forma mais agressiva.



Sexta-feira Dívida de Itália e Espanha avaliadas