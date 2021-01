A sua semana dia a dia: Novo ano com discussão de renovação do Estado de Emergência

O Eurostat divulga a primeira leitura da inflação de dezembro esta quinta-feira, 7 de janeiro, no mesmo dia em que revela as vendas a retalho de novembro e os preços na indústria também do 11.º mês de 2020. Neste mesmo dia, em Portugal o INE divulga as estimativas mensais de emprego de novembro, mês em que se iniciou novo período de confinamento parcial em Portugal. Os dados do desemprego e emprego europeus são revelados no dia seguinte pelo Eurostat.