A sua semana dia a dia: Novo chanceler na Alemanha e o Fórum do BCE

O evento anual do Banco Central Europeu, o Fórum de Sintra, volta a ser palco de um dos maiores debates de política monetária, ainda que num formato digital devido à pandemia. O Fórum arranca com o discurso de abertura da presidente da autoridade monetária europeia, Christine Lagarde, e prolonga-se até ao dia seguinte. Além de Lagarde, a lista de oradores inclui o vice-presidente do BCE, Luis de Guindos, e os membros do banco central Isabel Schnabel e Fabio Panetta. Na quarta-feira junta-se Jerome Powell, o presidente do Banco do Japão, Haruhiko Kuroda, e Andrew Bailey, do Banco de Inglaterra.