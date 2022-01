A sua semana dia a dia: o fim da campanha eleitoral, as contas das big tech e a Fed

A époda de resultados acelera em Wall Street. Depois dos bancos, é a vez das tecnológicas, com a Microsoft na terça-feira e a Tesla e a Intel no dia seguinte. Na Europa, é o setor do luxo francês que vai centrar atenções, com as contas da Christian Dior (na quarta-feira) e da LVMH (na quinta-feira) a darem sinais sobre o consumo. A banca espanhola continua com os reportes, nomeadamente do Sabadell e do CaixaBank, quinta e sexta-feira, respetivamente.