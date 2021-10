A sua semana dia a dia: OE, BCE e arranque da “earnings season” em Lisboa

A Galp Energia é a primeira cotada da bolsa portuguesa a apresentar os resultados do terceiro trimestre do ano. As estimativas dos analistas que seguem a empresa antecipam um aumento dos lucros para os 144 milhões de euros, à boleia da crise de energia que levou os preços do petróleo para máximos de vários anos. No período homólogo, a empresa tinha registado prejuízo de 23 milhões de euros.