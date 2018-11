A sua semana dia-a-dia: Petróleo, relatos do BCE e economia em destaque

Quarta-feira

Numa altura em que os preços do petróleo nos mercados internacionais têm estado sob forte pressão, tendo mesmo registado a maior queda de sempre nos Estados Unidos, todos os novos dados têm influência no rumo da matéria-prima. Na quarta-feira, a Administração de Informação em Energia (sob a tutela do Departamento norte-americano da Energia) divulga os dados relativos aos inventários de crude dos EUA na semana passada, bem como os stocks de destilados e gasolina. Um relatório que será seguido com atenção.



Quarta-feira OCDE actualiza as previsões económicas



A Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económico (OCDE) actualiza, esta quarta-feira, as suas previsões económicas. Em Setembro, anunciou que estima que a economia europeia vai desacelerar mais do que o previsto devido à queda da procura externa. Passou a antecipar uma expansão de 2% do PIB, este ano. Em Março, antecipava um crescimento de 2,3%. O mesmo aconteceu no que toca às estimativas para 2019. Depois de prever um crescimento de 2,1% no próximo ano, a OCDE passou a estimar que o PIB da região cresça 1,9%.



Quinta-feira BCE publica relatos da última reunião



O Banco Central Europeu (BCE) publica, esta quinta-feira, os relatos relativos à última reunião de política monetária, que ocorreu a 24 e 25 de Outubro. Neste encontro, Mario Draghi confirmou as indicações de política monetária que tinha vindo a dar desde Junho. Os juros ficaram inalterados e o programa de compra líquida de activos deverá terminar no final deste ano. Neste dia, do outro lado do Atlântico, assinala-se a Acção de Graças, pelo que os mercados estarão encerrados.