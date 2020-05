A sua semana dia-a-dia: Powell no Congresso, resultados e Fitch para Portugal

Segunda-feira Segunda fase da reabertura da economia

O desconfinamento da economia entra numa nova fase. Em Portugal, os alunos do secundário regressam às aulas presenciais das disciplinas com exame. No comércio, começam a funcionar os estabelecimentos com mais de 400 metros. Lá fora também prossegue a reabertura gradual da economia. Em França, alunos dos 11 aos 15 anos regressam à escola. O Reino Unido, a Irlanda e Dinamarca também entram numa nova fase do desconfinamento, numa tentativa de regresso gradual à atividade.



Terça-feira BCP apresenta contas

O banco liderado por Miguel Maya apresenta os resultados líquidos do primeiro trimestre. De acordo com as previsões do CaixaBank/BPI, os lucros do banco deverão ter afundado 85%, para os 23 milhões de euros entre janeiro e março deste ano. Só na operação em Portugal, esse declínio deverá ser de 91% para os 9 milhões de euros. Contudo, excluindo o elevado nível de provisões, o lucro geral do banco seria de 103 milhões de euros, 20 milhões abaixo dos 123 milhões registados no mesmo período do ano passado.



Terça-feira Powell no Congresso

Jerome Powell, presidente da Reserva Federal dos Estados Unidos, testemunha no Congresso, juntamente com o Secretário do Tesouro, Steven Mnuchin. Além desta aparição, Powell marcará ainda presença num outro evento na quinta-feira, onde estará ainda Lael Brainard.



Terça-feira INE questiona empresas

O Instituto Nacional de Estatística revela o resultado de um inquérito rápido e excecional às empresas, para avaliar o impacto da covid-19 na sua atividade. No mesmo dia, o instituto divulga o índice de preços na produção industrial.



Quarta-feira IGCP emite dívida de curto prazo