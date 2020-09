A sua semana dia-a-dia: Presidenciais nos EUA, banca e dados económicos

O INE vai publicar a primeira estimativa relativa à inflação registada em setembro, bem como as estimativas mensais de emprego e desemprego relativas a agosto. No mês passado, o índice de preços no consumidor registou uma variação nula, em termos homólogos, depois da subida ligeira de 0,1% que tinha sido observada no mês anterior. Já a taxa de desemprego em Portugal fixou-se em 6,4% em julho, abaixo dos 6,6% que tinham sido registados no mês anterior. A expectativa é que volte a cair em agosto, para 6,2%.