A sua semana dia a dia: resultados, bancos centrais e dados económicos

Depois de terem sido conhecidos na passada terça-feira os resultados da Navigator, esta semana prossegue a "earnings season" em Lisboa com as contas das duas cotadas do Grupo EDP. A EDP Renováveis apresenta contas primeiro, na quarta, seguindo-se a casa-mãe no dia seguinte. No mesmo dia conhecem-se os resultados anuais da Novabase, enquanto as contas da Semapa ficam para sexta-feira.