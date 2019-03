A sua semana dia-a-dia: Reunião da Fed e Brexit dominam agenda

Os desenvolvimentos em torno do Brexit continuarão a centrar as atenções dos investidores, esta semana. Em destaque estará também a reunião da Reserva Federal dos Estados Unidos.

Segunda-feira

A semana arranca com a publicação de indicadores económicos relevantes na Zona Euro. O Eurostat publica, esta segunda-feira, o saldo da balança comercial, em janeiro. E os economistas consultados pela agência Bloomberg estimam que este tenha descido de 15,6 mil milhões de euros para 15 mil milhões de euros.

Terça-feira Trump recebe Bolsonaro



O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, visita a Casa Branca nos Estados Unidos. Será naturalmente recebido pelo presidente norte-americano, Donald Trump. Um encontro que será seguido com atenção um pouco por todo o mundo.

Terça-feira Rumo da maior economia do mundo



Um dia antes da reunião mensal de política monetária da Reserva Federal, serão conhecidos alguns indicadores da maior economia do mundo. Está prevista a divulgação das encomendas à indústria, em janeiro, prevendo-se um crescimento de 0,2%, superior ao anterior (0,1%). Serão ainda conhecidas as encomendas de bens duradouros, também no primeiro mês do ano. Está previsto um crescimento de 0,4%.

Quarta-feira Portugal regressa ao mercado



Depois da emissão de dívida de longo prazo realizada na semana passada, Portugal regressa esta quarta-feira ao mercado. O IGCP, o instituto que gere a dívida portuguesa, vai realizar um duplo leilão de curto prazo. O objetivo é emitir entre 1.250 e 1.500 milhões de euros. Um dos leilões é para emitir bilhetes do Tesouro a seis meses e o outro a 12 meses.

Quarta-feira Fed deverá manter juros inalterados



Depois de no início do ano ter sublinhado que vai adotar uma postura "paciente" no que diz respeito ao ritmo de subida dos juros, a Reserva Federal reúne esta semana. A decisão será anunciada, esta semana, e os economistas consultados pela agência Bloomberg antecipam que o preço do dinheiro se mantenha inalterado no intervalo entre 2,25% e 2,5%. Um dia depois, reúne o Banco de Inglaterra, sendo que também não são esperadas alterações nos juros.

Quinta-feira REN e Sonae divulgam resultados anuais

Continua a época de apresentação de contas do quarto trimestre, na bolsa nacional. Esta semana, serão conhecidas as contas de REN e Sonae, na quinta-feira. Entre as 18 cotadas do índice de referência da bolsa nacional, ficam apenas a faltar os números da Sonae Capital e Ibersol.



Quinta-feira

Os deputados britânicos têm, até esta quarta-feira, para dar apoio maioritário a um acordo de saída do Reino Unido da União Europeia. E este tema será discutido no Conselho Europeu que se realiza a 20 e 21 de março. Os principais aspetos a discutir deverão ser durante quanto tempo o processo pode ser adiado e em que termos.



Sexta-feira