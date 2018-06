A sua semana dia-a-dia: Reunião do G7 e dados económicos agitam semana

Quinta-feira Economia europeia cresce 2,5% no primeiro trimestre

A economia europeia deverá ter crescido 2,5% no primeiro trimestre de 2018, face ao período homólogo, de acordo com as previsões dos economistas consultados pela agência Bloomberg. Estes números confirmam a tendência de crescimento do PIB da Zona Euro.

Sexta-feira G7 discute tarifas de Trump

Donald Trump anunciou na semana passada que vai avançar com a implementação de tarifas sobre as importações de alumínio e aço. Medidas proteccionistas que estão a suscitar reacções por parte das várias potências mundiais. Devido à relevância do tema, é expectável que as tarifas sejam o tema forte do encontro do G7, no final da semana, no Quebec.





Sexta-feira Produção industrial alemã abranda em Abril