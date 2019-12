O Reino Unido é o anfitrião da reunião de líderes da NATO, que decorre dias 3 e 4 de dezembro, assinalando o 70.º aniversário do bloco. O presidente norte-americano, Donald Trump, chega ao Reino Unido segunda-feira, estando agendada a sua presença numa receção oferecida pela rainha Isabel II no Buckingham Palace. Enquanto Trump está na Europa, o Tesouro norte-americano vai anunciar os resultados da sua investigação à proposta francesa de avançar com uma taxa digital sobre as grandes tecnológicas.

Segunda-feira Cimeira do clima acontece em Madrid Madrid recebe as cimeira das Nações Unidas sobre clima, que estava inicialmente prevista para o Chile, mas que acabou noutra localização devido aos protestos que o país latino-americano tem vivido. Os encontros em Espanha sobre o clima decorrem até 13 de dezembro, depois de na semana passada o Parlamento Europeu ter declarado "emergência climática e ambiental". Quanto ao Chile, conhece, neste dia, os indicadores da evolução económica.



Terça-feira Brasil sabe se continua a crescer A evolução do Produto Interno Bruto do Brasil referente ao terceiro trimestre é conhecida terça-feira, depois de ter registado, no trimestre anterior, um crescimento de 0,4%, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Segundo dados do Monitor do PIB-FGV, da Fundação Getúlio Vargas, a economia brasileira terá crescido 0,1% no terceiro trimestre.



Quarta-feira Eurogrupo encontra-se Chipre, Grécia e Espanha estarão no radar dos ministros das Finanças da Zona Euro na reunião do Eurogrupo, presidida por Mário Centeno. Neste encontro vai, ainda, debater-se os "drafts" orçamentais.



Quarta-feira O que irá acontecer à Uber? O presidente executivo da Uber, Dara Khosrowshahi, é o orador convidado do Clube Económico de Nova Iorque. A Uber tem vários desafios pela frente e os empresários querem conhecê-los.



Quinta-feira OPEP e OPEP+ decidem produção Nos dias 5 e 6 de dezembro, a OPEP e a OPEP+ reúnem-se para decidir a política de produção futura dos maiores produtores de petróleo. Há várias projeções que vão no sentido de sair da reunião uma extensão dos cortes de produção, mas há quem admita que o grupo pode ir mais longe, aumentando a quantidade a reduzir.



Quinta-feira Preço da Saudi Aramco é conhecido Neste dia ficará a saber-se que a Saudi Aramco entra para história, para já, como o maior IPO (oferta pública inicial) de sempre. Neste dia é revelado o preço a que as ações serão colocadas na bolsa da Arábia Saudita.



Sexta-feira Reino Unido debate políticas Com as eleições a aproximarem-se (estão marcadas para 12), os dois candidatos - Boris Johnson, pelos Conservadores, e Jeremy Corbyn, pelos Trabalhistas, deverão debater, na BBC, frente a frente as suas políticas.