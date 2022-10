Aproveitar o sol para poupar a carteira e o ambiente

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Compensa o investimento e baixa a despesa com energia, desde que o sistema esteja bem dimensionado e o consumo se concentre durante o dia. Esta é, sinteticamente, a resposta ao Negócios de Susana Rodrigues, especialista em sustentabilidade da Deco Proteste, recordando que se trata de "produzir parte do que se está a consumir"



A escolha não se coloca, para já, para quem vive em prédios já que as iniciativas de partilha em bairros só

...