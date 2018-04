Encontre a direcção certa para os seus investimentos

A sua opinião

mais votado Atacar na vanguarda, mas defender a retaguarda Há 3 horas Como ainda há pouco disse o mestre dos Mestres, Warren Buffett,

os mercados de ações não parecem sobrevalorizados!

Não o estarão, de facto, em relação à generalidade de outros ativos,

mas estão-no relativamente aos valores próprios

que a História nos habituou a ter como prudentes.

Na vertente da conjuntura, os indicadores individuais,

que constituem normalmente as trombetas de primeira linha

no assinalar do avanço de um “bear market”,

não estão a ”tocar a rebate”.

Mas a verdade é que, o menos mau dos meus indicadores compostos,

um “ensemble” de indicadores individuais

cujos pesos recalibro periodicamente,

está-me a aconselhar menos de 50% na exposição a ações.

Que fazer então?

Por mim, continuar a aproveitar com decisão,

raras oportunidades que surjam na vanguarda dos Mercados;

mas… com tudo pronto à retaguarda

para salvar o que for possível salvar,

quando, o “bear market”,

após muitos falsos alarmes

inexoravelmente chegar,

como de costume, com “pés de veludo”...



General Ciresp Há 30 minutos Oh minha rica Nespereira,olhos de Nespera,pelo q entendi os juros no velho continente so serao remexidos la para2020.Agora tens razao no q dizes porque com Trump nunca se sabe o q ai vem:foi o aco a par com o aluminio,ainda bem recente o murro q ele deu na mesa por causa da OPEC.Homem imprevisto.

Cantos de sereia dos bancos Há 2 horas Os bancos e as companhias de seguros,

sempre exerceram fascínio especial sobre os investidores,

sendo que as companhias de seguros

não só foram investimentos chave

nas carteiras de grandes Referências da Bolsa

(vg Benjamin Graham , o pai da análise fundamental; Warren Buffett, o oráculo de Omaha)

mas também já motivaram artigo na imprensa académica

assinalando rendibilidades supranormais sistemáticas(Najand,2006).

Penso que tal popularidade

( para muitos trágica, recorde-se o BES, o Banif, Berardo com o BCP)

se deve ao facto de os investidores acalentarem a ideia de que,

pelo facto dos bancos e seguros estarem submetidos uma apertada supervisão,

serem necessariamente melhores investimentos.

Não será o caso em Portugal, como o passado dolorosamente demonstrou.

No tocante aos bancos, oportunidades existem,

(em minha opinião, em França)

mas todos os cuidados são poucos

para tentar avaliar com rigor o nível dos créditos mal parados,

antecedendo uma seriação pelo ratio critico ROE/PBV.