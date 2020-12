Ideias de investimento para 2021

Terminado um ano em que as bolsas mundiais foram de mínimos a máximos, os bancos de investimento olham para 2021 como um período de recuperação, que vai favorecer estratégias que beneficiam com o ciclo económico. É assim nas ações, mas também nas matérias-primas. Mas há investimentos cujas dinâmicas se mantêm inalteradas, com ou sem covid.

Ideias de investimento para 2021









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.