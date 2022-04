Poupanças divididas por partes

Onde alocar o valor do reembolso do IRS depende da fase em que o aforrador esteja. Se não tiver nenhuma poupança, um fundo de emergência ou a reforma são metas iniciais. Mas há opções com maior risco que podem dar mais retorno.

Poupanças divididas por partes









