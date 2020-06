As falências, os cortes de “rating” e as ajudas de Trump

A pandemia de covid-19 foi rápida e abrangente na sua propagação. Um dos setores que mais sentiram o impacto do confinamento foi o da energia, com a queda no consumo de combustível a atirar o petróleo para mínimos de mais de 20 anos em Londres e para valores negativos em Nova Iorque.